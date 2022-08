Publicado 12/08/2022 14:00

Rio - Afastados dos treinos do Fluminense, o atacante Alan e o zagueiro David Braz ainda não iniciaram a transição para voltar aos gramados. O clube carioca não faz previsão sobre o retorno de jogadores, no entanto, de acordo com o jornalista Victor Lessa, ambos só deverão estar à disposição de Diniz no mês que vem.

A expectativa é que os dois jogadores possam realizar trabalhos físicos mais intensos a partir da próxima semana. David Braz, de 35 anos, não atua pelo clube carioca desde a derrota para o Atlético-GO, há dois meses, no Maracanã. Ele atuou em 27 jogos e fez um gol em 2022.

Já Alan, de 33 anos, foi contratado pelo Fluminense nesta temporada, após 12 anos atuando no futebol europeu e na China. Ele ainda não fez sua estreia e só poderá defender o Tricolor no Brasileirão.