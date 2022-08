Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel Braga MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/08/2022 16:10

Ex-treinador do Fluminense, Abel Braga rasgou elogios a Paulo Henrique Ganso. O técnico, que se aposentou em abril, foi o responsável por ter dado mais oportunidades ao futebol do atleta nesta temporada, que vem se destacando sob o comando do sucessor Fernando Diniz. O jogador, que em 38 jogos fez cinco gols e deu sete assistências, é considerado por Abel como o melhor do futebol brasileiro atualmente.



Eu vejo dois três jogos por dias e é incrível que eu quero sempre está vendo. Tem algumas coisas muito claras pra mim no futebol brasileiro hoje. Minha mulher às vezes passa e fala “de novo”. No Brasil, quem quer ver um grande jogo senta pra ver jogo do Fluminense. Outra coisa, que no futebol brasileiro, aquilo que considerados até hoje, o melhor jogador do futebol brasileiro se chama Ganso. Isso deve-se ao Diniz. Aí vem o comentário: o que o Diniz ganhou? O fantástico nisso é que o Diniz, até hoje, ganhando ou não ganhando, mudou aquilo em que acredita. Agora ele está conseguindo, dando uma sequência muito legal, nos mostrando o que ele pensa no jogo. Eu babo. O Ganso domina bola de tudo quanto é jeito, calcanhar, letra, é incrível", disse Abel em participação ao programa "Seleção Sportv".

Abel Braga teve sua última passagem pelo Fluminense no começo da atual temporada e se aposentou em abril. Ele deixou o clube com 17 vitórias, quatro empates, cinco derrotas e conquistou o título carioca sobre o Flamengo.