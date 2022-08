Tiago Nunes - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Tiago NunesDelmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 15:07

Tiago Nunes reconheceu o bom momento vivido pelo Fluminense sob o comando de Fernando Diniz. O treinador assumiu o comando do Athletico-PR após Diniz ter um aproveitamento de apenas 34% no Furacão em 2021. Atualmente, o técnico tricolor soma 73,61% de rendimento, está há 13 partidas sem perder e possui vantagem na decisão rumo à semifinal da Copa do Brasil.

Experiente e com passagens também pelo Corinthians, Grêmio e Ceará, Tiago Nunes atualmente está sem clube. No entanto, está observando seus companheiros de profissão. Em entrevista ao Charla Podcast, Nunes admitiu estar na torcida para Diniz conseguir um título com o Fluminense. Para ele, o comandante tricolor é muito merecedor.



"Diniz foi muito generoso comigo lá. Vejo como o cara mais criativo que vi em termos profissionais. Intuitivo com uma capacidade única de cativar as pessoas. Consegue engajar, criar aderência dos jogadores e profissionais à sua volta. Tem uma capacidade única e extraordinária. Infelizmente não ganhou título ainda e isso acaba pesando. Mas vejo ele muito perto de ganhar a Copa do Brasil com o Fluminense. É um fortíssimo candidato a ganhar essa Copa do Brasil pela trajetória que vem fazendo. Torço que consiga ganhar. Merece por toda a trajetória que tem no futebol e crença no modelo de futebol que ele aplica. Só ele aplica. É um jogo autoral, é dele. Nunca vi ele falando que seu jogo é melhor ou pior que os outros. É o que ele acredita. Isso é admirável. Tenho muito respeito por ele e gratidão por tudo que fez pela gente", disse.