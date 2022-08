Abel Braga - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Abel BragaLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 11/08/2022 14:45 | Atualizado 11/08/2022 16:43

Rio - Um dos treinadores mais queridos pela torcida do Fluminense, Abel Braga vem curtindo sua aposentadoria longe dos holofotes, tendo uma vida discreta. Nesta semana, o ex-técnico foi entrevistado por uma rádio de Porto Alegre, e revelou que, mesmo fora do comando do Tricolor, segue tendo prazer em ver a equipe jogar.

"A equipe que mais me dá prazer de ver, hoje, é o Fluminense", disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Após deixar o Clube das Laranjeiras, Abel Braga afirmou qe não aceitaria mais convites para treinar equipes brasileiras. No entanto, o ex-treinador revelou que foi chamado para ser diretor executivo de um clube. No entanto, Abel não disse se foi uma equipe brasileira, nem se recusou, ou aceitou, o convite.

"Ontem (terça-feira) eu recebi proposta para fazer exatamente o que eu quero, ser diretor executivo", revelou o treinador Campeão Carioca com o Fluminense neste ano.

Vale lembrar que, recentemente, Abel Braga revelou ter recebido um convite para trabalhar no Departamento de Futebol do Avaí. No entanto, acabou recusando pois queria descansar um pouco antes de voltar a trabalhar.