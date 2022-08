Matheus Ferraz (E) cerca Martinelli em treino - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/08/2022 18:04

Rio - O zagueiro Matheus Ferraz, de 37 anos, recebeu uma sondagem para deixar o Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", uma equipe da Série B, que não foi divulgada teria interesse em contratar o defensor.

Apesar disso, o salário do atleta, considerado alto para os padrões do clube dificultou o acerto. Matheus Ferraz tem contrato com o Fluminense até o fim da temporada e não deverá seguir no clube carioca no ano que vem.

O defensor chegou ao Flu em 2019 e viveu naquele ano, sob o comando de Fernando Diniz o seu melhor momento no Tricolor. Após sofrer uma lesão no joelho, Ferraz jamais recuperou a condição de titular. Na temporada atual, ele entrou em campo em apenas um jogo.