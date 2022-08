Gabriel Teixeira - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 10/08/2022 15:43

Rio - O atacante Gabriel Teixeira, de 21 anos, emprestado ao Grêmio pode ser adquirido em definitivo pelo clube gaúcho. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor de Porto Alegre vem gostando do rendimento do jogador e está avaliando exercer a opção de compra junto ao Fluminense.

Emprestado até o fim do ano, Gabriel Teixeira já rendeu ao clube carioca cerca de R$ 500 mil. Para contar com o jogador em definitivo, o Grêmio terá que desembolsar 2 milhões de dólares (R$ 10,1 milhões na cotação atual). O valor é considerado aceitável pelo clube gaúcho.

Considerado uma grande promessa da base do Fluminense, Biel acabou emprestado ao Grêmio após ficar marcado no clube carioca por perder chances claras de gol em partidas importantes da Libertadores e do Brasileirão. Em 2022, ele entrou em campo em 22 jogos pelo clube gaúcho, marcou três gols e deu cinco assistências.