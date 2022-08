Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/08/2022 13:07

Maior goleador do futebol mundial em 2022, com 30 gols, Germán Cano admitiu após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cuiabá que ainda sonha com a seleção da Argentina. E ganhou o apoio de Felipe Melo, que cobrou o técnico Lionel Scaloni por uma oportunidade ao centroavante.

O volante publicou em seus Stories no Instagram uma publicação do diário argentino 'Olé' sobre Cano e escreveu: "O melhor 9 que há, o que espera Scaloni para chamar Germán Cano? Sabe, Olé".



Comentário de Felipe Melo sobre Cano na seleção da Argentina Reprodução/Instagram Felipe Melo

O jornal argentino repostou o questionamento e Felipe Melo completou em outra publicação: "Tem que dar uma oportunidade ao melhor 9".



No domingo, Cano deu entrevista à TV Globo na saída de campo e disse ao ser perguntava se ainda pensava em seleção argentina: "Sonhar é de graça. Trabalho todos os dias para que tudo aconteça e está tudo na mão de Deus".



Entretanto, as chances são mínimas. A pouco mais de três meses do início da Copa do Mundo, Scaloni não deve fazer novos testes na seleção argentina e pretende convocar os nomes que estiveram nas últimas listas. Além disso, ele tem priorizado jogadores jovens ou que atuam no futebol europeu.