Fred, Ednaldo Rodrigues e Mario BittencourtLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/08/2022 22:10

Rio - O ídolo do Fluminense, Fred, e o presidente do clube carioca, Mario Bittencourt se encontraram nesta terça-feira com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na sede da entidade na Barra da Tijuca, no Rio. Além deles, o diretor de futebol do Tricolor, Paulo Angioni também marcou presença.

Fred expôs ao presidente da CBF que deseja realizar um curso da entidade para seguir a carreira no esporte, após a aposentadoria. Em entrevista ao canal "PodPah" na última semana, o ex-atacante disse que realizaria um curso para ser treinador e que já teria recebido ofertas do Fluminense para ajudar o clube carioca fora dos gramados.



Ednaldo Rodrigues abriu as portas da unidade educacional da CBF para o ídolo do Fluminense, que ainda recebeu uma camisa da Seleção Brasileira personalizada com seu nome. Em retribuição, Mario Bittencourt entregou ao presidente da entidade máxima do futebol brasileiro uma camisa do clube carioca, que comemora os 120 anos de história do Flu.