Felipe Melo anuncia projeto social - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/08/2022 17:29

Rio - O meio-campista Felipe Melo, do Fluminense, revelou o seu novo projeto nesta terça-feira (9) durante entrevista ao podcast "Wib&Cast". Na ocasião, o jogador, de 39 anos, divulgou o "Família Maior Riqueza" (FMR), que promete ajudar jovens em início de carreira. O veterano admitiu que não teve muitas oportunidades quando iniciou a profissão, e criou o programa para que elas não caiam em "mãos erradas".

"Se eu for colocar em valores, fui roubado em mais de 20 milhões na minha vida, por confiar em pessoas erradas, por não ter o entendimento no momento certo e não ter o discernimento. O que mais tem no mundo, infelizmente, são pessoas que fazem o mal. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno", disse Felipe Melo ao 'Wib&Cast'.



"A gente vive numa constante guerra e precisamos ter sabedoria para saber o que fazer. Quero que as pessoas não passem por aquilo que passei. E a FMR está vindo aí para bombar. Mas também tenho o projeto de me especializar em algumas coisas para poder continuar no meio do futebol, que é o que eu mais amo", finalizou.

Mesmo com planos para o futuro, Felipe Melo ainda segue focado no Fluminense. No próximo domingo (14), o Tricolor visita o Internacional, no Beira Rio, às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, a equipe carioca ocupa a terceira colocação e soma 38 pontos.