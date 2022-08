Michel Araújo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 09/08/2022 23:13

Rio - O meia-atacante Michel Araújo, de 25 anos, voltou a treinar com os seus companheiros nesta terça-feira. O jogador apresentou um resfriado na semana passada, ficou fora do último treino do Fluminense, e não foi relacionado para a partida contra o Cuiabá, no Maracanã, no último domingo.

Michel Araújo voltou ao Fluminense no começo do mês passado após ser emprestado por um ano ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. O jogador, no entanto, ainda não fez a sua reestreia, porque está passando por uma readaptação ao futebol brasileiro. Diniz, no entanto, já o relacionou para algumas partidas.

O jogador, de 25 anos, foi uma das três novidades do Fluminense para o segundo semestre. Além dele, Marrony, que foi contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, por empréstimo de um ano, e Alan que voltou ao Tricolor, após atuar anos no futebol chinês.