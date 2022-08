Publicado 09/08/2022 15:45 | Atualizado 09/08/2022 15:47

Rio - Fred completou um mês longe dos gramados nesta terça-feira. Ídolo do Fluminense, o ex-atacante exibe a nova rotina nas redes sociais, ironizando a nova rotina e mostrando passo a passo como deve ser o 'Manual do Aposentado".



"Manual do aposentado: compre uma palavra cruzada pra fazer todo dia após o café da manhã - aconselhou o ex-jogador."



No dia seguinte, de roupão e óculos o ex-camisa 9 do Fluminense, acompanhado do seu cão, acordou bem cedo para regar as plantas do seu jardim. Ao som da canção "Vamos fugir", de Gilberto Gil, Fred deu sua segundas dica aos seguidores.

"Manual do aposentado: acorde cedo pra regar as plantas e ficar mais tempo à toa."

"Manual do aposentado: mantenha a calçada limpa e também o estilo!"



No terceiro dia de dicas, Don Fredón apareceu de uma maneira diferente nas redes sociais. Usando o short na altura da cintura e carregando nas mãos uma vassoura e uma pá.

"Manual do aposentado: mantenha a calçada limpa e também o estilo!"

Incorporado no personagem de aposentado, Fred foi até uma pracinha para jogar cartas.

"Vá até a praça com seu amigo (não aparenta, mas ele tem 70 anos) e jogue uma partida de PIF."



Incorporado no personagem de aposentado, Fred foi até uma pracinha para jogar cartas.

"Vá até a praça com seu amigo (não aparenta, mas ele tem 70 anos) e jogue uma partida de PIF."

Como um bom aposentado, Fred levantou bem cedo para pagar as contas na lotérica mais próxima.

"Lotérica aberta é pra amadores! Chegue antes dela abrir pra pagar as continhas do mês."



Como um bom aposentado, Fred levantou bem cedo para pagar as contas na lotérica mais próxima.

"Lotérica aberta é pra amadores! Chegue antes dela abrir pra pagar as continhas do mês."

No dia 27 de julho, Fred deu o exemplo e foi de manhã cedo garantir o seu pão quentinho na padaria.

"Convoque seu velho amigo que é pão pra toda obra e chegue junto com o padeiro pra garantir seu pão quentinho."



No dia 27 de julho, Fred deu o exemplo e foi de manhã cedo garantir o seu pão quentinho na padaria.

"Convoque seu velho amigo que é pão pra toda obra e chegue junto com o padeiro pra garantir seu pão quentinho."

Seguindo o seu manual a risca, Fred mostrou a importância de colocar água para os passarinhos.

A próxima dica do ex-jogador foi tomar um café da manhã em algum comércio de rua, e o mais importante, ficar atento aos acontecimentos da região.

"Tome seu cafézin na venda do seu João e fique de olho no movimento da cidade. É cada coisa que a gente vê."



A próxima dica do ex-jogador foi tomar um café da manhã em algum comércio de rua, e o mais importante, ficar atento aos acontecimentos da região.

"Tome seu cafézin na venda do seu João e fique de olho no movimento da cidade. É cada coisa que a gente vê."

Se mostrando um aposentado raiz, Fred mostrou aos mais novos como conseguir o leite para a família.

"Manual do aposentado: leite de caixinha é coisa de jovem. Aposentado é outro papo!"



Se mostrando um aposentado raiz, Fred mostrou aos mais novos como conseguir o leite para a família.

"Manual do aposentado: leite de caixinha é coisa de jovem. Aposentado é outro papo!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred (@fredguedes9)

No último dia 9 de julho, com a camisa do Fluminense, aos 38 anos, Fred se despediu do futebol. O centroavante disputou 10 temporadas pelo Tricolor das Laranjeiras e marcou 199 gols. Além disso, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, dois Cariocas e uma Copa da Primeira Liga. O atacante é considerado, por muitos, o maior ídolo da história do Fluminense.