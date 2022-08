Torcida do Fluminense comparecerá em peso para decisão das quartas de final da Copa do Brasil - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 09/08/2022 15:07

Rio - Nesta terça-feira, o Fluminense informou que não há mais ingressos para o setor Leste Superior, assim como para os setores Leste Inferior e Sul, para o duelo com o Fortaleza, no próximo dia 17, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. O clube também anunciou que estão sendo vendidos os últimos bilhetes para o Oeste e que, por isso, as vendas para o Norte estão abertas.

A comercialização de ingressos para o jogo está aberta apenas para sócios-torcedores. As vendas para o público geral irão iniciar na próxima quarta-feira (10), às 12h, pelo site futebolcard.com. Após vencer por 1 a 0 na partida de ida, o Fluminense pode até empatar em casa para avançar à semifinal da Copa do Brasil.