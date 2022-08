Nonato no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 09/08/2022 09:36

Mesmo com investimento inferior aos clubes com mais dinheiro do Brasileirão, o Fluminense segue vivo na luta pelo título e pelo G-4. E, para Nonato, a boa campanha da time deve-se muito ao trabalho mental realizado por Fernando Diniz com os jogadores. O volante revelou, em entrevista ao programa 'Bem, Amigos', do SporTV, como o treinador contribuiu para passar mais confiança ao grupo tricolor para que pudesse jogar mais à vontade.



"Claro que sempre há uma turbulência na transição, mas acho que a parte mental que o Diniz implementou na gente foi muito importante. Ele sempre retomava o assunto do quanto a gente era grande. Ele só precisava extrair isso, e acho que ele vem demonstrando isso através dos resultados", afirmou o volante, completando:



"É um cara que treina muito, que se dedica muito. Ele fica até de madrugada vendo jogos de outras equipes e os nossos jogos. Ele trabalha com muito vídeo e conversa. Mas o trabalho mental que é feito é fundamental para puxar o melhor de cada jogador. É uma palavra de confiança. Ele fala: 'Pode errar à vontade e diz que fui eu'".



Para o volante, a boa fase do Fluminense, terceiro colocado no Brasileirão e perto da semifinal da Copa do Brasil, também deve-se à boa fase de Cano, artilheiro do Brasil na temporada, com 30 gols.



"Ter um cara que faz gol de tudo quanto é jeito dá certa tranquilidade. Porque se a gente deixar a bola mais ou menos, perigo ele vai criar. Faz gol de voleio, de esquerda e direita. Quando a bola está toda errada, ele consegue acertar. Nesse gol com o Cuiabá pegou uma bola de esquerda difícil. Ele não é um cara muito alto, a gente geralmente dá bola mais pelo chão e à meia-altura. É de jogar no espaço curto e de finalização. É um artilheiro nato", afirmou.



Nonato também não poupou elogios a Paulo Henrique Ganso.



"Gansinho é craque. Antes de trabalhar com ele, eu via a facilidade com a qual ele fazia as coisas no Santos e no São Paulo. Você vê o quão absurdo é o que ele faz em campo. Da mesma forma que digo que foi um prazer trabalhar com o Fred eu vou dizer que tive o prazer de trabalhar com o Ganso", completou.