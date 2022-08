Jornal argentino "Olé" - Reprodução / Internet

Jornal argentino "Olé"Reprodução / Internet

Publicado 08/08/2022 16:03

Rio - O bom momento de Germán Cano no Fluminense chegou ao seu país natal. Principal jornal esportivo da Argentina, o diário "Olé" destacou a temporada excelente do argentino. A publicação citou que o centroavante tricolor é o maior artilheiro de 2022, superando nomes como Karim Benzema e Kylian Mbappé.

Além disso, o "Olé" destaca que Cano não fez nenhum gol de pênalti na atual temporada. O camisa 14 teve, inclusive a oportunidade de marcar em um, mas o desperdiçou na final do Carioca contra o Flamengo. O fato do atacante do Fluminense será artilheiro do Brasileiro também é destacado.

Por fim, a publicação ainda questiona se Cano pode ter uma oportunidade como na seleção argentina. O jornal diz que a possibilidade é bem remota já que o atacante do Fluminense jamais foi chamado por Lionel Scaloni e a lista do treinador estaria praticamente fechada.