Torcedores do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Torcedores do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/08/2022 13:28

Rio - Após derrotar o Cuiabá com a presença de mais de 45 mil torcedores, o Fluminense terá casa cheia novamente em mais um jogo no Maracanã. Em suas redes sociais, o Tricolor divulgou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida de volta contra o Fortaleza, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

SOMOS 30 MIL GARANTIDOS PARA A DECISÃO CONTRA O FORTALEZA!



O MARACA VAI FICAR LINDO DEMAIS! pic.twitter.com/fdnJZXOh96 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2022

Em grande fase na temporada, o Fluminense vem de 13 jogos de invencibilidade contando o Brasileirão e a Copa do Brasil. Pela competição eliminatória, o clube das Laranjeiras tem cinco vitórias nas cinco partidas que disputou.

A partida é a próxima do Fluminense no Maracanã e irá acontecer no próximo dia 17. Por ter vencido o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, o clube das Laranjeiras poderá até empatar para se classificar para a semifinal da competição.