Diniz exalta intensidade do FluminenseFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 07/08/2022 19:00

Rio - O treinador Fernando Diniz rasgou elogios a intensidade do Fluminense após a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá neste domingo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que a equipe carioca "merecia um placar elástico". Com o triunfo, o Tricolor retornou para terceira colocação, com 38 pontos, e ficou a um ponto do vice-líder Corinthians, na tabela do Campeonato Brasileiro.

"O time começou muito ligado, fazendo uma pressão muito alta, fez o gol. Concordo que a gente baixou um pouco a intensidade e não deveria. No segundo tempo, a gente pressionou de novo no começo. Acho que terminamos os últimos 15, 20 minutos com bastante intensidade com as trocas e merecíamos até um placar mais elástico", afirmou Fernando Diniz.



O treinador foi questionado sobre o desempenho de Mario Pineida, que foi substituído no segundo tempo após sentir cãibras. Diniz aproveitou para elogiar a atuação de Cris Silva, que substituiu o lateral-esquerdo equatoriano e por pouco não marcou o seu gol na partida.

"Ele entrou muito bem, ele tem treinado muito bem. O Pineida também fez uma boa partida e não teve nenhuma surpresa. Jogou com segurança, o Pineida, não teve nada defensivamente do lado dele, ajudou na construção. E o Cris Silva entrou fresco, jogador que tem muita qualidade. Os dois souberam aproveitar a oportunidade", destacou.