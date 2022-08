Fluminense chega a 56 mil sócios após 19 mil adesões em dois meses - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 06/08/2022 17:10

Rio - O Fluminense atingiu neste sábado (6) a marca de 56 mil sócios-torcedores em 2022. O Tricolor ganhou cerca de 19 mil novos associados desde o anúncio do novo programa, no início de junho. São 10 categorias diferentes com preços que variam de R$ 10 a R$ 350 por mês.

O Fluminense segue caminhando para alcançar o objetivo de 60 mil sócios até o fim do ano. O Tricolor trabalha com a divulgação da campanha #Flu60k nas redes sociais. As novidades do novo programa contam com o acúmulo de pontos para trocar por experiências e produtos, ingresso extra com desconto para acompanhante e kit com produtos exclusivos. Além disso, há planos populares e para família.

No ranking de sócios de clubes da Série A, o Fluminense ocupa a sexta colocação e vinha subindo desde o lançamento do novo programa. A marca conseguiu números expressivos após anunciar a venda de ingressos para a despedida de Fred.