Torcida do Fluminense fez grande festa no Maracanã na despedida de Fred - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/08/2022 10:13

Após quase um mês e uma cansativa maratona de viagens, o Fluminense voltará a jogar no Maracanã neste domingo, às 16h, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. E, assim como aconteceu na despedida de Fred, em 9 de julho, terá estádio cheio para seguir com a boa fase e tentar se aproximar do líder Palmeiras.

Ainda invicto desde que jogou a última vez no Maracanã, na despedida de Fred em 9 de julho, na vitória sobre o Ceará por 2 a 1, o Fluminense superou a ausência do estádio e se manteve dentro do G-4 mesmo viajando quase 10 mil quilômetros nesse quase um mês, com seis jogos, incluindo o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e conquistando quatro vitórias e dois empates.



O bom momento ajuda o reencontro com a torcida ser igual ao até breve: com festa. Só que, ao contrário do que aconteceu contra o Ceará, quando os tricolores se mobilizaram para se despedir do ídolo Fred, desta vez os mais de 40 mil torcedores irão pelo time.



E um bom resultado é importante não apenas para seguir na briga pelo título, como também para manter a torcida empolgada e presente. Afinal, dos próximos cinco jogos, o Fluminense jogará quatro deles no Maracanã, contra Cuiabá, Coritiba e Palmeiras, pelo Brasileirão, e Fortaleza, pela Copa do Brasil.



E sob o comando de Fernando Diniz, o Maracanã tem sido um trunfo importante. O time vem de três vitórias seguidas no estádio pelo Brasileirão, contra Ceará, Corinthians e Avaí, além do Cruzeiro pela Copa do Brasil. O último tropeço foi diante do Atlético-GO, na derrota por 2 a 0 em 11 de junho.