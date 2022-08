Alan - Mailson Santana / Fluminense

05/08/2022

Rio - Após um mês e meio, o atacante Alan, de 33 anos, finalmente teve a sua situação regularizada pelo Fluminense. O jogador foi inscrito no BID nesta sexta-feira e poderá entrar em campo para defender o clube carioca na Série A deste ano.

A reestreia de Alan, no entanto, deverá demorar um pouco. O jogador ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e continua afastado dos treinamentos do clube carioca. O atacante foi, ao lado de Marrony e de Michel Araújo, as novidades do clube carioca para o segundo semestre.

Alan chegou ao Fluminense em junho após atuar pelo futebol chinês. Para poder defender a seleção asiática, o atacante abriu mão da cidadania brasileira. Por conta disso, a demora para inscrever o atacante foi grande. O Tricolor precisava de um aval do governo da China, algo que impossibilitou a inscrição do atleta na Copa do Brasil.

Revelado pelo clube carioca, Alan não joga no Brasil há 12 anos. Ele foi vendido pelo Tricolor em 2010 para o Red Bull Salzburg. No futebol austríaco, o atacante se destacou e chegou a entra na lista de clube europeus de maior destaque. No entanto, em 2015 acertou com o Guangzhou FC. No futebol chinês, ele atuou ainda por Beijing Guoan e Tianjin Tianhai, por empréstimo. No começo do ano, rescindiu com o Guangzhou e ficou sem clube até acertar com o Fluminense.