Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/08/2022 15:50

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. Após ficar de fora das duas últimas partidas, o meia Nathan treinou nesta quinta-feira, no CT do clube carioca, e pode reforçar o elenco para a partida deste domingo contra o Cuiabá, pela Série A.

Nathan, de 26 anos, não pode enfrentar Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Santos, pelo Brasileirão, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda. O jogador chegou a embarcar para o Ceará, mas acabou vetado. Durante a viagem para São Paulo, o meia fez a transição para poder voltar a jogar.

Contratado pelo Fluminense com status de titular no começo da temporada, Nathan faz até o momento uma temporada bem tímida. No total, atuou em 21 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Contra o Bragantino, seu último jogo, foi escalado como titular, mas foi substituído por opção de Diniz no intervalo.