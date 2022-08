Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 04/08/2022 09:00 | Atualizado 04/08/2022 10:43

Rio - O grande momento de Fernando Diniz no Fluminense já fez boa parte dos torcedores pedirem a renovação de contrato do técnico. No entanto, essa decisão só deverá acontecer ao final da temporada. De acordo com informações do portal "NetFlu", por conta da eleição, o Tricolor só deverá fazer uma proposta para o técnico no fim do ano.

Fernando Diniz foi contratado pelo Fluminense no fim de abril e tem contrato até o término do ano. Nas Laranjeiras, o nome do técnico é bem avaliado, no entanto, a decisão por uma renovação só deverá ser tomada quando o nome do novo presidente for escolhido. Atual mandatário, Mario Bittencourt será candidato a reeleição.

Em seu segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz já dirigiu o clube em 23 jogos, com 15 vitórias, 5 empate e 3 derrotas. Foram 48 gols marcados e 21 gols sofridos pela equipe carioca.