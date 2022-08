Reinaldo, do São Paulo - Divulgação

Publicado 03/08/2022 17:14

Rio - Indicado ao Fluminense por Fernando Diniz, o lateral Reinaldo, do São Paulo, já foi alvo do Fluminense. Segundo o portal "Netflu", ele esteve na mira do Tricolor no início da temporada, antes de o clube acertar a contratação de Cris Silva.

Até o momento, não existe nenhum tipo de negociação entre Fluminense e São Paulo por Reinaldo. No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, o jogador é um desejo do técnico Fernando Diniz para 2023.

A lateral-esquerda tem sido um problema para o Fluminense. Pineida e Cris Silva, contratados neste ano, não se firmaram na equipe e Diniz tem utilizado Caio Paulista improvisado na posição.