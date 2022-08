Torcida do Fluminense festejando no Maracanã - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Torcida do Fluminense festejando no Maracanã Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/08/2022 11:24

Rio - Com uma invencibilidade de 12 jogos, o Fluminense terá novamente um bom público no Maracanã na próxima partida do Brasileiro. De acordo com parcial divulgada pelo clube, já são mais de 26 mil ingressos vendidos para o duelo com o Cuiabá, neste domingo, às 16h, pela 21ª rodada. Os bilhetes vão de R$ 30 a R$ 350.

SOMOS MAIS DE 26 MIL GARANTIDOS DOMINGO NO MARACA! A FESTA VAI SER LINDA, TRICOLOR! COMPRE AGORA:



Sócios >> https://t.co/LPOMbwolbX

Não-sócios >> https://t.co/HGn9lwCJmO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 3, 2022

As vendas para todos os públicos (sócios, não-sócios e visitantes) estão disponíveis. Para torcedores tricolores, as opções no momento são os setores Leste Inferior e Leste Superior, além do Maracanã Mais, já que o setor Sul está esgotado.

Confira os preços e mais informações:

SETOR SUL (ESGOTADO)



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0



- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20



- Guerreiro – R$ 45



- Leste Raiz – R$ 60



- Inteira – R$ 60



- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0



- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20



- Guerreiro – R$ 40



- Leste Raiz – R$ 50



- Inteira – R$ 50



- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0



- Leste Raiz – R$ 0



- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10



- Guerreiro – R$ 20



- Inteira – R$ 30



- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)



- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350



- Inteira – R$ 350



- Meia-entrada – R$ 212,50

SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTE)



- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



GRATUIDADES



- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade