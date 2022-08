Nino desfalcará o Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 02/08/2022 19:03

Rio - O Fluminense tem recebido investidas da Europa pelo zagueiro Nino e o atacante Matheus Martins. De acordo com o portal "Netflu", apesar de ter recusado as primeiras investidas, internamente, o clube já entende que será inevitável negociar um dos dois atletas. A possibilidade de saída dos dois também não está descartada.

Segundo o veículo, o técnico Fernando Diniz já foi informado que, neste momento, será necessário fazer uma escolha. A ideia é manter todos os titulares para não comprometer a boa campanha na Copa do Brasil e no Brasileirão. No entanto, isso pode acabar pesando na situação financeira do clube.

Matheus Martins tem sido alvo da Udinese, que já teve duas propostas recusadas pelo Fluminense e deve fazer nova investida. Já Nino recebeu ofertas recentes do futebol português e do Fenerbahçe de Jorge Jesus.