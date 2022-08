Matheus Martins - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/08/2022 14:36

Rio - O atacante Matheus Martins segue despertando interesse do futebol europeu. De acordo com o site "GE", a Udinese-ITA, que já havia feito uma proposta pelo jogador, decidiu fazer uma nova investida para contratar o garoto de Xerém.

Segundo o portal, a primeira oferta da Udinese por Matheus foi de € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões). Agora, os italianos propõem € 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) por 90% dos direitos do jogador. O Fluminense ficaria com os outros 10%. No entanto, os valores ainda não convenceram a diretoria tricolor, que recusou novamente.

Apesar da nova recusa do Fluminense, as negociações seguem em andamento. Nos próximos dias, a Udinese deve aumentar a proposta para € 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,39 milhões).

Matheus Martins foi promovido aos profissionais do Fluminense nesta temporada. Em 2022, o atacante coleciona 20 jogos, com cinco gols e uma assistência.