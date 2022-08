Luccas Claro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Luccas ClaroFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/08/2022 17:44

Rio - Luccas Claro não é mais jogador do Fluminense. Na tarde desta quarta-feira, o Tricolor anunciou que o zagueiro solicitou a rescisão de contrato e encaminhou acerto com um clube turco. O atleta, inclusive, já se despediu de seus companheiros no CT.

Como seu vínculo com o Fluminense iria até dezembro, Luccas Claro já estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Por liberar o jogador antes do prazo, o Tricolor receberá uma compensação financeira.

No Fluminense desde 2018, Lucas Claro disputou 118 jogos com a camisa tricolor. Neste ano, o defensor perdeu espaço no time titular e vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Fernando Diniz.