John Arias jogando no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 03/08/2022 15:22

Rio - Um dos grandes destaques do Fluminense na temporada é o atacante Jhon Arias. Após quase um mês longe do Maracanã, o jogador destacou que sente saudades de voltar a jogar no estádio. "Nossa casa, perto da torcida, um ambiente diferente. Claro que temos saudades de jogar lá", disse o atacante colombiano, em entrevista ao portal "GE".

Vale lembrar que o Fluminense não disputa uma partida no Maracanã desde o dia nove de julho, quando venceu o Ceará por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o confronto ficou marcado pela grande festa dos torcedores do Tricolor, na despedida do atacante Fred.

Desde a última partida no Maracanã, o Fluminense disputou quatro jogos no Brasileiro, sendo três como visitante (contra o São Paulo, no Morumbi, contra o Goiás, na Serrinha e contra o Santos, na Vila Belmiro) e um como mandante (quando enfrentou o Red Bull Bragantino, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda). Vale lembrar que o Maracanã não estava disponível para o duelo com o Massa Bruta, por conta das reformas no gramado.

Para a alegria de John Arias e do elenco tricolor, o Fluminense voltará a jogar no Maracanã no próximo domingo (07), às 16h (horário de Brasília), contra o Cuiabá. O confronto será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.