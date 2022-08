27/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO -Itu (SP), 27/03/2019 - Ituano x Sao Paulo - Reinaldo do Sao Paulo - Partida entre Ituano x Sao Paulo, valido pela partida de volta, das quartas de finais, do Campeonato Paulista, realizado no estadio Novelli Junior, em Itu, interior do estado de Sao Paulo, na noite desta quarta-feira, 27. Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

27/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO -Itu (SP), 27/03/2019 - Ituano x Sao Paulo - Reinaldo do Sao Paulo - Partida entre Ituano x Sao Paulo, valido pela partida de volta, das quartas de finais, do Campeonato Paulista, realizado no estadio Novelli Junior, em Itu, interior do estado de Sao Paulo, na noite desta quarta-feira, 27. Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O DiaEduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/08/2022 19:58 | Atualizado 02/08/2022 20:00

Rio - O Fluminense tem um novo alvo para reforçar sua lateral-esquerda. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor está interessado na contratação de Reinaldo, do São Paulo, para 2023.

O nome de Reinaldo foi indicado pelo técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o jogador no São Paulo. O lateral tem contrato com o time paulista até o fim da temporada e, até o momento, não houve nenhum tipo de movimentação para renovar.

A lateral-esquerda tem sido um problema para o Fluminense. Pineida e Cris Silva, contratados neste ano, não se firmaram na equipe e Diniz tem utilizado Caio Paulista improvisado na posição.