João Lucas, lateral-direito do CuiabáReprodução/Instagram João Lucas

Publicado 02/08/2022 14:41

Rio - O Fluminense terá os desfalques de André e Caio Paulista na próxima rodada do Brasileirão, mas o Cuiabá, adversário do Tricolor, também vai para campo sem peças importantes. São eles o lateral-direito João Lucas e o lateral-esquerdo Igor Cariús.

Naturalmente, Daniel Guedes seria o substituto de João Lucas e, inclusive, foi a campo no fim de semana entrando no segundo tempo na partida contra o Fortaleza.



Já a ausência de Cariús é preocupante para o Dourado. Isso porque Uendel, outro jogador de ofício, está lesionado e perderá o restante da temporada. O Cuiabá não tem outro lateral-esquerdo no plantel.



A equipe do Centro-Oeste ainda avalia as situações de Empereur, zagueiro, e Rafael Gava, meia, ambos com desconforto muscular.