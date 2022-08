Eduardo Barros - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Responsável por dirigir o Fluminense no empate contra o Santos, o auxiliar Eduardo Barros reclamou bastante da arbitragem após o empate na Vila Belmiro. As críticas foram direcionadas ao árbitro responsável pelo VAR que não recomendou a revisão de um lance envolvendo Caio Paulista no fim da partida. Os tricolores pediram pênalti.

"É mais um evento que mancha o futebol brasileiro. É inadmissível um espetáculo de dois grandes clubes termine em incompetência do VAR. Não quero nomear o profissional responsável pela decisão, que deveria ter, no mínimo, chamado o Braulio (da Silva Machado, árbitro). Uma situação que já está escandalosamente cravada como penalidade por todos. Definiu de forma triste e infeliz a partida", afirmou.

Com o empate em Santos, o Fluminense viu o Palmeiras aumentar para sete pontos a vantagem na liderança. Apesar do resultado ruim, Eduardo Barros afirmou que o importante é continuar em busca de bons resultados.

"A gente não olha para o Palmeiras, olha para a nossa equipe e para a maior pontuação possível na competição. A distância de sete pontos já foi de 10. Temos um jogo em casa, temos uma combinação que pode permitir pontuar mais. No final do ano, vamos ver em que colocação vamos terminar", disse.