Lance durante partida entre Santos e Fluminense , válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizada na cidade de Santos, SP, nesta segunda-feira, 01. - FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Lance durante partida entre Santos e Fluminense , válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizada na cidade de Santos, SP, nesta segunda-feira, 01.FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/08/2022 21:58

São Paulo - Após virar o jogo em dois minutos, o Fluminense cedeu empate com o Santos por 2 a 2, na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira (1), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter aumentado a invencibilidade para 12 partidas nesta temporada, o Tricolor permaneceu na terceira colocação, com 35 pontos, e desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o Corinthians, que é o vice-líder com 38.

Após uma maratona de jogos, o Fluminense terá uma semana livre, e enfrentará o Cuiabá somente no próximo domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os primeiros 15 minutos da partida foram de equilíbrio entre as duas equipes na Vila Belmiro. O Santos pressionou a saída de bola do Fluminense, e tentou se aproveitar dos erros do Tricolor. O time carioca, por sua vez, conseguiu manter a paciência e fez troca de passes para chamar a atenção do adversário e encontrar espaços.

Entretanto, o Santos foi mais esperto e abriu o placar aos 15 minutos. No lance, a bola foi lançada dentro da área do Fluminense, contou com desvio e se aproximou do zagueiro Luiz Felipe que cabeceou para o fundo do gol de Fábio.

Após o gol do Santos, o Fluminense continuou trabalhando com a posse de bola, mas com muita lentidão. No caso do clube paulista, a equipe de Lisca tentou ser mais incisiva com ligação direta para encontrar o mais rápido possível o gol do Tricolor.

No retorno para o segundo tempo, o Fluminense conseguiu manter a posse de bola e pressionou a defesa do Santos. Até que, aos 25 minutos, o clube paulista comete pênalti em cima de Matheus Martins. Na cobrança, Ganso converteu e deixou tudo igual na Vila Belmiro.

No entanto, o que ninguém esperava era que o Fluminense iria virar a partida em dois minutos após empatar o jogo. No lance, Nino fez um longo cruzamento da defesa para Germán Cano. O atacante argentino, por sua vez, não conseguiu dominar e a bola sobrou para Jhon Arias. Em seguida, o meia-atacante colombiano viu o goleiro João Paulo adiantado e finalizou forte para o gol para virar a partida.

Entretanto, aos 40 minutos do segundo tempo, o Fluminense cedeu o empate para o Santos. Após contra-ataque, Ângelo partiu em velocidade no campo do Tricolor e tocou para Marcos Leonardo finalizar no ângulo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.