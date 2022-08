Ganso fazendo gestos de maestro à torcida do Santos - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/08/2022 16:07

Rio - Após o empate em 2 a 2 entre Fluminense e Santos, Paulo Henrique Ganso vestiu a camisa do Peixe na descida do vestiário. O jogador, que possui história pelo clube paulista, conversou com torcedores tricolores que estavam na Vila Belmiro, na última segunda-feira, e se explicou.

Ao se justificar com os torcedores, o camisa 10 afirmou: "Eu tenho história aqui", disse e emendou fazendo um pedido à torcida, que solicitavam uma camisa do Fluminense: "Pede para o presidente (Mário Bittencourt) renovar", declarou o meia, que tem contrato até o fim de 2023.

Ganso também criou polêmica com a torcida santista durante a partida. O meia deixou os torcedores do Peixe irritados ao comemorar o gol de empate do Fluminense. O camisa 10 fez gestos para arquibancada simulando um maestro após ser vaiado pela torcida a cada toque na bola durante a partida. O atleta negou ter sido uma provocação.

"Não é provocação. É para agradecer mesmo. Fui muito feliz aqui, marquei a minha história e conquistei muitos títulos. Agradeço o carinho de todos. Ao jogar contra, é normal. O pessoal me xinga. Eu sei que tenho o carinho deles, eu tenho carinho pelo clube. Quem sabe um dia aí, mais para frente, eu possa voltar e a gente possa reencontrar", disse Ganso.