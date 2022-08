André - Mailson Santana / Fluminense

AndréMailson Santana / Fluminense

Publicado 02/08/2022 12:35

Rio - O volante André, de 21 anos, é um dos principais destaques do Fluminense e tem seu nome ventilado a muitos clubes do futebol europeu. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor não deseja vender o jogador nesta temporada e estipulou uma pedida alta para afastar interessados. Algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões).

O presidente do clube carioca, Mario Bittencourt já foi taxativo em entrevistas coletivas, afirmando que não irá vender o volante nesta temporada. O valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões), no entanto, poderá ser reduzido no ano que vem. André é titular absoluto de Fernando Diniz e é considerado uma das peças principais do elenco tricolor. Recentemente, o meia renovou até o fim de 2025.

André fez seu primeiro jogo profissional pelo Fluminense em 2020, mas se tornou titular na temporada passada. Ele conquistou o título do Campeonato Carioca pelo clube neste ano. Sua multa é no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 212,5 milhões).