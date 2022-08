Fred - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 02/08/2022

Rio - Aposentado desde o começo do mês passado, o atacante Fred deverá embarcar em breve para novas funções no futebol. Em entrevista ao canal do YouTube "PodPah", o ídolo do Fluminense revelo que irá fazer um curso de técnico da CBF e que irá ter uma reunião com Mario Bittencourt, presidente do Tricolor, nesta semana.

"Tem alguns convites do Fluminense. O que eu to fazendo agora… eu to me capacitando, vou fazer alguns cursos da CBF, ja fiz o de executivo. vou fazer de treinador agora no fim do mês e vamos ver o que vai dar. Eu sempre fui capitão nos times que joguei. Lógico que pra nova carreira eu tenho que aprender muita coisa mas já tem muita coisa ali que eu já consigo cortar caminho", disse.

O ex-jogador, de 38 anos, não explicou o que irá conversar com Mario, mas deixou claro que tem interesse de trabalhar em outra função no Fluminense.

"Tô definindo ainda mas eu tenho que ver como vai ficar a programação da família ou até do próprio Fluminense. O presidente quer conversar comigo essa semana, definir meu futuro e os caras quando chamarem não tem nem como não aceitar", concluiu.