As doações podem ser feitas nas duas unidades do Banco de Sangue Serum, na Barra da Tijuca ou no CentroFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2022 13:40

Rio - O estado de saúde grave do volante da base do Fluminense, Danyllo Augusto de Oliveira, está mobilizando uma campanha de doação de sangue nas redes sociais. O jogador de 15 anos está internado no hospital Badim, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, após lesões na perna evoluírem para um quadro trombose, que também atinge seu pulmão.

Danyllo estava em recesso entre os dias 15 e 25 de julho quando sofreu lesões na perna. A contusão se transformou em trombose e, desde então, o atleta necessita de doações de sangue. O Fluminense informa que presta assistência médica e de assistência social à família do jovem.

As doações de qualquer tipo sanguíneo podem ser feitas nas duas unidades do Banco de Sangue Serum, no Centro, ou na Barra da Tijuca.

Confira requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar documento oficial com foto;

• Ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação;

• Estar em boas condições de saúde e sem qualquer sintoma;

• Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido pelo menos 6h na última noite;

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para a região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Se passou por processo endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Em caso de sintomas de gripe, aguardar 10 dias após cessarem os sintomas;

• Em caso de diagnóstico ou suspeita de Covid-19, aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso dos medicamentos.

• Em caso de vacinação com Coronavac/Sinovac, aguardar 48h; Astrazeneca, Pfizer ou Janssen, esperar 7 dias.