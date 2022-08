Fernando Diniz e Eduardo Barros - Divulgação/FFC

Publicado 01/08/2022 16:08

Rio - Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no duelo com o Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, não estará no comando da equipe contra o Santos. Com isto, a equipe tricolor terá Eduardo Barros na beira do gramado. Em entrevista ao site oficial do Fluminense, Diniz garantiu que tem confiança em seu auxiliar, e em Marcão, auxiliar permanente do clube.

"Todo mundo pode ficar tranquilo porque eu estarei muito bem representado, tanto pelo Edu quanto pelo Marcão, que é meu amigo há mais de 20 anos. Os dois já foram treinadores principais de grandes clubes, o Marcão aqui no Fluminense e o Eduardo no Juventude e no Athletico Paranaense. O time vai estar muito bem representado e estou muito tranquilo em relação a isso", garantiu o treinador.

Aos 37 anos, Eduardo Barros já esteve na beira do campo em 40 partidas. Seu principal trabalho foi no Athletico-PR, onde permaneceu por mais de dois anos. O auxiliar comandará a equipe do Fluminense pela primeira vez.

Fluminense e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (01), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto será válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.