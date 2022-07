Felipe Melo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 30/07/2022 17:00

Rio - O volante Felipe Melo, de 39 anos, exaltou o trabalho de Fernando Diniz pelo Fluminense. Em participação no podcast "Felipe Melo na Rede", o veterano cravou que o treinador será o substituto de Tite na seleção brasileira e afirmou que existe um pacto do elenco tricolor em favor do técnico.

"Diniz é o futuro treinador da seleção brasileira. Pode anotar aí. Ele precisa e vamos fazer de tudo, primeiro pelo Fluminense, depois para ele e por nós mesmos, de uma grande conquista. Ele precisa disso para coroar o grande treinador que é de um título importante. Não é só toque pra lá e pra cá como muitos falam", afirmou.

Ao analisar o estilo do atual treinador, Felipe Melo afirmou que apesar de ofensivo, o Fluminense tem preocupações com a defesa e citou o Palmeiras, seu ex-clube, como exemplo.

"Primeira coisa é defender o gol do Fábio, nosso goleiro. Se não tomarmos gols, dificilmente vamos passar jogo sem fazer. É isso que o Palmeiras faz. É assim que tem que ser. Se o jogo tá difícil, os caras dando porrada, não importa. É muito trabalho, amigo, para chegar a um patamar importante. O Fluminense está no caminho certo, mas ainda não chegou não. Vamos com pés no chão e humildade. Cada jogo é uma final de campeonato", finalizou.