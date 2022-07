Felipe Melo e Germán Cano com a faixa do título Carioca - Divulgação / Fluminense

Felipe Melo e Germán Cano com a faixa do título CariocaDivulgação / Fluminense

Publicado 30/07/2022 13:51

Rio - Germán Cano, em grande fase no Fluminense, cai cada vez mais nas graças dos torcedores tricolores. No entanto, a admiração também vem de dentro de campo. Felipe Melo afirmou que irá pedir ao treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, para convocar o companheiro de equipe. O volante, que já atuou sob o comando o técnico no Racing Santander, da Espanha, acredita que Cano é merecedor de uma chance para representar seu país.

"Eu falei com o Cano, tem dois jogos atrás isso. Ele passou um jogo sem fazer gol e foi assim, ó: “grandes atacantes não podem ficar mais de dois jogos sem fazer gol”. É um jogador que hoje merece estar na seleção da Argentina. Porque se você pegar a seleção da Argentina, pega lá o Lautaro Martinez (da Inter de Milão, da Itália), quem é o outro? Top? Futebol é momento. Quero deixar claro que futebol é momento. Não importa se futebol tem moleque de 15 anos, de 39, de 42. Se está jogando muito, tem de ser convocado. Ainda mais que Copa é tiro curto. Não tem cadeira cativa na seleção, a não ser que seja um Neymar da vida, fenômeno. Falei com o Cano assim: “cara, mandei mensagem pro pessoal lá que você tem que ser convocado pra seleção da Argentina”. Eu joguei com o Scaloni no Racing de Santander, da Espanha. Hoje é o treinador da Argentina, jogamos juntos. Tem que ser convocado. Eu vou mandar mensagem pra ele. O Cano tem de ser convocado. Os argentinos têm de olhar pro Cano. O pessoal da Argentina gosta de mim, eu gosto deles. Assisto o Campeonato Argentino. O Cano tem de ir pra seleção. Eu já joguei com grandes jogadores na carreira. Eu nunca havia visto um cara finalizar de primeira como o Trezeguet (ex-atacante francês). Hoje eu vejo o Cano", falou no podcast "Felipe Melo na Rede".

No Fluminense desde o início do ano, Germán Cano atuou em 46 partidas, marcou 28 gols e deu cinco assistências. Pelo Tricolor, o argentino já conquistou o título de campeão carioca. Em 2022, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do país.