Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 30/07/2022 10:43

Rio - Fernando Diniz, treinador do Fluminense, ganhou destaque no jornal espanhol "AS", que o classificou como o 'técnico da moda no Brasil' devido ao estilo de jogo que implementou ao clube carioca. Desde que foi anunciado no comando do Tricolor, há três meses, o time vem em ascensão e possui atualmente uma sequência de 11 jogos sem perder, com nove vitórias e dois empates.

Para o veículo da Espanha, o treinador precisou de pouco tempo na equipe 'para se firmar como um dos técnicos mais renomados do futebol brasileiro'. O "AS" também ressaltou que a junção das ideias de Diniz com a obtenção de resultados em campo faz com que ele tenha um 'grande futuro' na profissão que sofre com 'pouca paciência'. Além disso, destacou a grande chance do time conquistar mais um título em 2022, uma vez que já venceu o Carioca deste ano.

O jornal espanhol também elogiou o meia Paulo Henrique Ganso como 'pilar da construção de jogo' e o 'eixo' do sistema de Diniz. A publicação também mencionou as grandes atuações de Jhon Arias, Matheus Martins, Nonato e Cano. O volante André foi classificado como 'um meia com um futuro extraordinário'.

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz havia comandado a equipe em 2019 por sete meses. Atualmente o clube ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás somente de Palmeiras e Corinthians. Além disso, venceu o Fortaleza por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e está em vantagem.