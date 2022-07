Nonato - Marcelo Goncalves / Fluminense

Nonato

Publicado 29/07/2022 15:56

Rio - Na partida do Castelão, Nonato teve que balançar as redes em duas oportunidades para valer uma e colocar o Fluminense em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Com o gol marcado, o jogador já vive em 2022 a sua temporada mais artilheira da carreira.

Nonato, de 24 anos, disputou 34 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências. Antes de 2022, o seu melhor ano havia sido em 2019 e em 2010. Em ambos, defendendo o Internacional, o volante havia feito três gols.

O jogador tem contrato de empréstimo com o Fluminense até o fim do ano e o interesse do Tricolor é a sua permanência. Revelado pelo São Caetano, Nonato tem seus direitos econômicos pertencentes ao Internacional.