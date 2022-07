Nonato celebra autonomia no ataque com o Fluminense - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Nonato celebra autonomia no ataque com o Fluminense Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 29/07/2022 16:38

Rio - Destaque do Fluminense no duelo com Fortaleza, pela Copa do Brasil, o volante Nonato exaltou a autonomia no ataque sob o comando do treinador Fernando Diniz. Autor do único gol na vitória sobre o clube nordestino, na última quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final, o meio-campista, de 24 anos, falou sobre a evolução do trabalho do técnico no Tricolor.

"Diniz sempre dá essa liberdade para a gente ali do meio chegar ao ataque, a gente tem nossas responsabilidades ali na marcação, táticas, mas sempre que a gente vê um espaço, ele pede para atacar, ser esse homem surpresa. Muito feliz pela vitória, por essa vantagem", destacou Nonato em entrevista ao portal 'GE'.

"A gente conseguiu conter bastante as chegadas deles, é muito importante também manter essa sequência sem perder, sequência de vitórias muito grande que a gente está tendo, é fruto de um trabalho que vem sendo construído aos poucos e com uma base muito forte que a gente vem construindo. O resultado é consequência disso", completou.



Após garantir vantagem no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense precisa virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Nesse caso, Nonato admitiu que o Tricolor está pensando em cada jogo, com um passo de cada vez para não comprometer a evolução do trabalho nesta temporada.

"A gente ainda tem que pensar no Brasileiro, tem que virar a chave para o Brasileiro, vai ter uma sequência importante, temos semanas cheias para trabalhar, o que é importante. Depois vamos voltar a pensar no Fortaleza. Nosso foco agora é o Santos, nossa primeira 'final', na segunda-feira, na Vila", concluiu.



Na próxima segunda-feira (1), o Fluminense enfrenta o Santos, às 20h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a terceira colocação e soma 34 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, que lidera com 39.