Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/07/2022 10:00 | Atualizado 29/07/2022 10:03

Rio - O Fluminense saiu na frente do Fortaleza no jogo de ida por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Ao analisar a atuação da sua equipe, Fernando Diniz admitiu que o clube carioca caiu de rendimento na segunda etapa, mas afirmou que a vitória por 1 a 0 no Castelão foi justa.

"A gente teve um primeiro tempo muito bom, um controle excelente do jogo, criamos as melhores oportunidades e não cedemos quase chances. No segundo tempo, diminuímos a intensidade, o Fortaleza aumentou o ritmo, cresceu no jogo e teve momentos de superioridade, em que poderiam ter marcado", afirmou.

Diniz aproveitou para elogiar o sistema defensivo do Fluminense. Após ser vazado em três jogos seguidos do Brasileirão, o Tricolor voltou a terminar uma partida sem sofrer gols.

"Estamos cada vez mais sólido, sabendo jogar os jogos. É um time que se doa muito. A gente mereceu ganhar o jogo hoje, porque o Fortaleza cresceu no jogo, mas não teve chance clara quase para marcar. A gente teve gol anulado no primeiro tempo, como eles tiveram no segundo, mas a gente soube se defender muito bem quando precisou se defender. O Fortaleza é extremamente bem treinado", disse.