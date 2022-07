Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/07/2022 10:48

Rio - Principal jogador do Fluminense na temporada, Germán Cano vive um momento de extrema felicidade no clube carioca. Decisivo no título do Carioca, o argentino deseja mais. Ao opinar sobre o trabalho de Fernando Diniz, o goleiro afirmou que a cada dia vê maior evolução na forma de jogar da equipe carioca e projetou o Tricolor vivo na disputa do Brasileiro e da Copa do Brasil.

"O time está crescendo como grupo, crescendo cada dia mais dentro do campo, jogando cada vez melhor. Estamos cada dia entendendo mais a ideia do Fernando. O que ele quer para o time. Acho que a equipe está cada dia crescendo muito em muitos aspectos dentro e fora do campo. Sou um cara que sempre quero ir passo a passo, jogo atrás de jogo. Não adianta nada saber que cada jogo é uma final para nós e temos que continuar dessa mesma forma com humildade, pés no chão, saber que falta muito para isso, mas eu sonho a curto prazo para conquistar essas duas taças", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

Artilheiro do Brasil no ano, Cano tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. O argentino recebeu sondagens do futebol árabe, mas já afirmou publicamente que deseja seguir no clube carioca por muito tempo.

"Sim, 100% (desejo ficar no Fluminense). Minha cabeça está aqui comprometida com o Fluminense e agora é poder conquistar essas duas taças", finalizou o artilheiro do clube das Laranjeiras.