Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/07/2022 14:43

Rio - A vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Bragantino no último domingo marcou o centésimo jogo de Martinelli com a camisa tricolor. O volante, que entrou no segundo tempo da partida, não escondeu a emoção pela marca alcançada e disse que busca novas conquistas pelo clube das Laranjeiras.

"100 jogos... Acho que com 20 anos você ter isso por esse clube gigante, maravilhoso e que eu tenho um carinho enorme é muito gratificante. Às vezes eu paro para pensar e 100 jogos é muita coisa, com altos e baixos. Estou muito feliz por atingir essa marca e espero alcançar muito mais. Não tem nem dois anos da minha estreia e já vivi muita coisa. Joguei todas as competições possíveis e é muito gratificante mesmo defender essas cores", disse Martinelli ao site oficial do Fluminense, que emendou:

"Fluminense para mim significa amor, respeito e muita gratidão, porque foi o clube que me abriu as portas. Então tudo o que eu puder fazer dentro ou fora de campo eu vou estar sempre brigando por essas cores."

Martinelli também relembrou momentos importantes com a camisa do Fluminense. Um dos mais especiais foi quando marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás no ano passado. Outra lembrança que ficará eterna foi a assistência que deu para o último gol de Fred, na vitória por 4 a 0 sobre o Corinthians. Após essas vivências, o volante espera escrever novos capítulos pelo Tricolor.

"Somos uma família, todo mundo se respeita. É um grupo maravilhoso, que tem tudo para fazer o que tem feito. Nosso trabalho está sendo mostrado em campo muito pelo que tem feito o professor (Fernando Diniz), nossa dedicação e nossa união. Aqui um ajuda o outro, sempre cobrando para melhorar e isso tem tudo para dar certo", concluiu.