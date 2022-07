Matheus Martins - Marcelo Goncalves / Fluminense

Matheus MartinsMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/07/2022 18:20

Rio - Titular por cinco jogos consecutivos no Fluminense, Matheus Martins começou a partida contra o Bragantino no banco de reservas. No entanto, enganou-se quem penso que o jovem sentiria a decisão de Fernando Diniz. No segundo tempo, o atacante entrou em campo e teve bela atuação, com direito a assistência para o primeiro gol do Fluminense na partida, marcado por Jhon Arias.

Na temporada, o jovem entrou em campo em 18 partidas, fez cinco gols e deu duas assistências. Após ir muito bem contra Corinthians, Ceará e Cruzeiro, o jogador oscilou contra São Paulo e Goiás. Acabou sacado do time para a entrada de Nathan, mas deu a resposta rapidamente na partida seguinte contra o Bragantino.

Anteriormente, Matheus Martins havia negado se sentir "dono da posição" no Fluminense. O jovem elogiou o elenco e também o trabalho de Fernando Diniz. Em boa fase, o clube das Laranjeiras deixará o Brasileirão de lado por um momento e irá concentrar suas forças na Copa do Brasil. Na próxima quinta, o Tricolor encara o Fortaleza, no Castelão, às 20h30, pelo jogo de ida das quartas de final.