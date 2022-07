Alan - Mailson Santana / Fluminense

AlanMailson Santana / Fluminense

Publicado 26/07/2022 13:43

Rio - O Fluminense terá que correr contra o tempo para inscrever o atacante Alan na Copa do Brasil. Com prazo até às 18h desta terça-feira, o Tricolor aguarda a chegada da documentação da China para regularizar o jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e assim, poder contar com o reforço no torneio nacional.

Caso a papelada não chegue a tempo, Alan só poderá atuar pelo Fluminense na Copa do Brasil em 2023. No entanto, caso seja inscrito para esta edição, o atacante desfalcará o clube no jogo de ida das quartas de final contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, porque ainda está em recuperação de uma lesão na panturrilha. O problema não é considerado grave e o atleta já se encontra em fisioterapia.

Recém-contratado, Alan assinou com o Fluminense até o final de 2024. Com salário no patamar de Fred, algo em torno de R$ 450 mil, o atacante ainda irá receber luvas, que serão diluídas em seus vencimentos mensais.