Treino do Fluminense 06/07/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/07/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/07/2022 15:53

A evolução do Fluminense após a chegada de Fernando Diniz é inegável. Ao assumir o clube na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em maio deste ano, o treinador encontrou a equipe tricolor na 16ª colocação da tabela. Após trabalhar o elenco, o time subiu para a terceira posição, com 34 pontos, a cinco do líder Palmeiras. Por isso, o comentarista do "SporTV", Alexandre Lozetti, nomeou Diniz como melhor comandante do primeiro turno da competição.

"Fernando Diniz, para mim, é o melhor técnico do primeiro turno. Porque a forma como os jogadores melhoraram rapidamente com ele, alguns que não vinham jogando ou nunca tinham jogado no Fluminense e o que vem jogando agora com ele. Como o Arias, que se tornou protagonista. Como ele buscou um lateral (em Caio Paulista) que não é lateral. Como o Manoel, de repente, voltou a ser importante. O Samuel Xavier estava escanteado e talvez tenha sido o melhor ou segundo melhor lateral-direito", opinou Lozetti.

Diniz ocupa o segundo lugar no ranking de treinadores com maior aproveitamento no Brasileirão, com 66,6%, em 15 jogos. Ele fica atrás apenas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com 68,4% neste primeiro turno. Além disso, o comandante tricolor levou a equipe, até agora, às quartas de final da Copa do Brasil, em que terá o jogo de ida já nesta quinta-feira, diante do Fortaleza, no Castelão.