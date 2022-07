Cano e Arias são os principais destaques do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 25/07/2022 09:00 | Atualizado 25/07/2022 09:05

Rio - A vitória sobre o Bragantino fez o Fluminense aumentar as suas chances de título no Brasileirão. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube das Laranjeiras pulou de 13% para 14% de possibilidades de conquistar a Série A pela quinta fez na história.

O resultado positivo contra o clube paulista não encurtou a distância para o líder Palmeiras. O Verdão tem cinco pontos de vantagem sobre o Tricolor e aparece com 56% de possibilidades de ser o campeão. Entre os dois clubes aparece com o Corinthians, que derrotou o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e apareceu em 15%.

Além dos três primeiros, o Athletico-PR aparece com 5% de chances de título, depois vem Galo e Flamengo com 4%. Por último, o Internacional tem 2% de possibilidades de conquistar a taça. Os demais têm chances matemáticas inferiores a 1%.