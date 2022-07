Volta Redonda, RJ - Brasil - 24/07/2022 - Raulino de Oliveira - GermᮠCano comemorando gol Campeonato Brasileiro. 19ꠒodada. Jogo Fluminense x Bragantino. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense segue embalado no Brasileirão. Neste sábado, o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira. Após a partida, André exaltou o desempenho da equipe e analisou os 90 minutos. O volante ainda falou sobre a busca por títulos e pela evolução em campo.



"É uma vitória muito importante, assim como as outras. Estamos em uma sequência de vitórias muito grande, com o time jogando bem. Hoje, especificamente, fizemos um ótimo jogo. Acabou que, depois do segundo gol nosso time, tomamos um gol logo em seguida de um escanteio. Em uma bola parada, que treinamos bastante. Isso comprometeu um pouco o jogo e eles ganharam confiança. Mas nos comportamos bem, foi uma vitória importante para seguir em cima na tabela", disse.



Há dez jogos sem perder, o Fluminense vem se consolidando como um clube do topo da tabela. André destacou que o auge ainda não chegou, mas que o elenco segue trabalhando para chegar no mais alto nível.



"Nosso time está chegando no nível mais alto do futebol brasileiro. Ainda não estamos lá, damos umas osciladas. É diferente, por exemplo, do Palmeiras, que mantém uma regularidade. Mas quando o Diniz chegou, jogamos de igual para igual lá. Ganhamos do Atlético-MG, que sempre disputa lá em cima. Perdemos para o Flamengo, mas foi um jogo em que dominamos a partida e merecíamos fazer cinco, seis neles. Ganhamos do Corinthians de 4 a 0, do Bragantino... Se ganhamos desses times, podemos estar lá. Passo a passo vamos subindo."