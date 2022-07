Placa em homenagem a Fred ao lado do busto de Oscar Cox - Reprodução/Instagram PlacaDoFred

Publicado 23/07/2022 14:40

Rio - Vivendo seus primeiros dias de aposentadoria, o ex-atacante Fred aproveita para passear pelo nordeste. Porém, no Rio de Janeiro, uma grande febre entre os tricolores vem sendo vista em varios pontos da cidade. Para matar a saudade do artilheiro, os torcedores Hugo Ottati, Eduarda Campos, Eduardo Mury e Pedro Batuta, criaram o perfil @PlacaDoFred, e compartilham as aventuras de um "totem" do jogador, que vem sendo levado a vários lugares da Cidade Maravilhosa. Confira:

Em entrevista ao GE, os torcedores comentaram sobre a ideia de criar o perfil e homenagear o ídolo do Fluminense, além de cobrarem uma estátua real do ex-atacante.

"Saímos do jogo contra o Ceará com o "Fred" e no dia seguinte resolvemos tirar uma foto na mesa do almoço com a placa. Mandamos para um grupo de amigos. Isso acabou tomando uma proporção que ninguém, imaginava", disse Eduardo.

"Estamos levando ele para tudo que é canto. E está todo mundo adorando. Porque as pessoas nos param para tirar foto com o Fred", comentou Eduarda.

"Eu acho que uma estátua com o coração, a marca dele... Na entrada, junto com os outros bustos... Mas o Fred merece uma estátua grande!", sugeriu Hugo, falando sobre uma estátua real do ex-jogador na entrada da sede social do clube.

A brincadeira, inclusive, chegou ao ex-atacante, que compartilhou, de forma humorada, nas redes sociais, cobrando um troféu para os torcedores.

